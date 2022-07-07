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«Сочи» — ЦСКА: прогноз Артура Петросьяна на матч предсезонного турнира 7 июля

«Сочи» — ЦСКА: прогноз Артура Петросьяна на матч предсезонного турнира 7 июля
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч товарищеского турнира «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 5.00.

«ЦСКА больше других топ-клубов пострадал в этом году. Потерял массу игроков, замену им приобрести всё ещё не удалось. И даже пришедший Федотов, один из лучших представителей российского тренерского цеха, в сложившейся ситуации оказался бессилен. Команда разобрана, у неё три поражения из трёх и ни одного забитого мяча. Судя по всему, у армейцев уйдёт немало времени на то, чтобы построить новую команду, которая смогла бы быть боеспособной.

У «Сочи» ушёл не только тренер, главный творец успеха, но и Кассьерра с Родригао, ключевые, можно сказать, игроки в последнее время. Но команда в целом сохранилась, организация игры по-прежнему на достойном уровне, без мяча южане действуют всё так же слаженно, ну а впереди со временем наверняка наладят механизмы.

В общем, думаю, что прямо сейчас «Сочи» в лучшем положении и скорее победит, чем проиграет, хоть букмекеры так и не считают», — сказал Петросьян.

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