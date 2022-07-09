Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Спартак»: ставка Романа Гутцайта на матч финала Суперкубка России 9 июля 2022

«Зенит» — «Спартак»: ставка Романа Гутцайта на матч финала Суперкубка России 9 июля 2022
Комментарии

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Зенит» идёт фаворитом. Это чемпион и команда, которая собрала намного больше очков в прошлом сезоне. Однако у «Спартака» новый главный тренер, а команда может заиграть лучше в нападении.

Когда мне довелось общаться с футболистом красно-белых Игнатовым, он отметил, что Паоло Ваноли делал акцент на оборону. Абаскаль же, как мне кажется, больше внимания уделяет именно атаке.

Мне кажется, что «Спартак» будет больше думать о том, как забить, а не как пропустить. «Зенит» должен воспользоваться преимуществом домашнего поля. К тому же у них сильная атакующая группа. Поэтому голы можно ожидать с обеих сторон».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Мостовой объяснил, почему не ответил на звонок Титова.

Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

Ещенко объяснил, почему «Спартак» угрожал бойкотом Суперкубка.

Почему «Спартак» ошеломит «Зенит» в матче за Суперкубок России.

Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» — «Спартак». Не менее зрелищно, чем «Руки Вверх!» «Зенит» — «Спартак». Не менее зрелищно, чем «Руки Вверх!»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022