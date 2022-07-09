«Зенит» — «Спартак»: ставка Романа Гутцайта на матч финала Суперкубка России 9 июля 2022

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».
Червиченко: «Спартаку» разрешено проиграть «Зениту» в Суперкубке.
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Зенит» идёт фаворитом. Это чемпион и команда, которая собрала намного больше очков в прошлом сезоне. Однако у «Спартака» новый главный тренер, а команда может заиграть лучше в нападении.
Когда мне довелось общаться с футболистом красно-белых Игнатовым, он отметил, что Паоло Ваноли делал акцент на оборону. Абаскаль же, как мне кажется, больше внимания уделяет именно атаке.
Мне кажется, что «Спартак» будет больше думать о том, как забить, а не как пропустить. «Зенит» должен воспользоваться преимуществом домашнего поля. К тому же у них сильная атакующая группа. Поэтому голы можно ожидать с обеих сторон».
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
Мостовой объяснил, почему не ответил на звонок Титова.
Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
Ещенко объяснил, почему «Спартак» угрожал бойкотом Суперкубка.
Почему «Спартак» ошеломит «Зенит» в матче за Суперкубок России.
Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак».
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