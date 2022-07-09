«Зенит» — «Спартак». Не менее зрелищно, чем «Руки Вверх!»

9 июля состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Зенита» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Спартака» оценивается аналитиками в 7.00. Поставить на ничью можно за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.22, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.81. На гол хозяев дают коэффициент 1.12, а гол «Спартака» оценивается за 1.66. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.90.

Анализ и прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» (09.07.2022)

Перед стартом нового футбольного сезона в России больше обсуждали место проведения игры за Суперкубок, чем спортивную составляющую матча. Но решение о проведении матча в Санкт-Петербурге было принято, даже несмотря на угрозы бойкота встречи со стороны «Спартака» и обиду музыкальной группы «Руки Вверх!», которой пришлось перенести свой концерт с этой даты.

«Зенит» завоевал право участия в Суперкубке на правах чемпиона России. Четвёртые подряд золотые медали были завоёваны с девятиочковым преимуществом над ближайшим преследователем из Сочи. Тогда как «Спартак», терзаемый очередными внутрикомандными драмами, занял только 10-е место с отставанием от «Зенита» в 27 очков.



«Спартак» получил билет в матч-открытие сезона благодаря первой за 19 лет победе в Кубке России. На пути к трофею москвичи последовательно одолели «Кубань» (6:1), ЦСКА (1:0) и «Енисей» (1:0). А в запоминающемся финале на стадионе «Лужники» в матче с драматичной концовкой было повержено московское «Динамо» (2:1). Несмотря на раздрай в чемпионате, клуб в играх на вылет проявил характер, который позволил выиграть два тяжелейших дерби и завоевать долгожданный трофей.



У «Зенита» подобной эпопеи не было и близко. В Кубке России клуб из Санкт-Петербурга одержал всего одну победу. В тот раз, когда без проблем разобрался с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (6:0). Однако на стадии четвертьфинала петербуржцы неожиданно уступили в серии пенальти владикавказской «Алании». Хотя тут стоит отдать должное и сопернику.

Для «Зенита» это будет четвёртый подряд Суперкубок России. До этого три года подряд петербуржцы разыгрывали трофей с московским «Локомотивом», но лишь в 2019 году железнодорожникам удалось победить (3:2). Сезон спустя «Зенит» взял реванш со счётом 2:1, а в прошлом году дело вовсе закончилось разгромом – 3:0. Примечательно, что в 2019 и 2020 году матчи за Суперкубок состоялись в Москве.



«Спартак» за всё время существования матчей за Суперкубок России принимал участие лишь в четырёх из них, но первые три игры состоялись достаточно давно – ещё в нулевых годах. Последняя попытка взять трофей случилась в 2017 году и была успешной. Со счётом 2:1 в дополнительное время был обыгран всё тот же московский «Локомотив».



Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» издавна носят принципиальный характер и часто выходят весьма напряжёнными. Но разница в классе, которая образовалась между командами из двух столиц в последние годы, обернулась неприятной серией для «Спартака». Красно-белые не могут победить «Зенит» вот уже девять официальных матчей подряд. «Зенит» одержал пять побед, а ещё четыре матча завершились вничью. Общая разница мячей — 17:6.

Примечательно, что последняя победа «Спартака» над «Зенитом» датирована неофициальным матчем. В Кубке Матч Премьер в январе 2019 года в Дохе москвичи выиграли со счётом 3:0. Последняя же победа в официальной встрече случилась ещё в чемпионате России сезона-2017/2018, когда «Спартак» в статусе действующего чемпиона с Массимо Каррерой на тренерском посту выиграл у «Зенита» в Москве со счётом 3:1.



Учитывая место проведения встречи, стоит обратить внимание на статистику битв на «Газпром Арене». За всё время эксплуатации нового стадиона «Спартак» приезжал в гости к «Зениту» шесть раз. Лишь однажды москвичам удалось отстоять нулевую ничью. Остальные пять матчей «Зенит» выиграл с ужасающим общим счётом 18:4. Победы 5:1 в 2017 году и 7:1 в 2021 году стали поистине фольклорными для болельщиков сине-бело-голубых.



Прошедшее межсезонье для «Зенита» прошло достаточно спокойно. Чемпионская команда Сергея Семака сильно не обновилась. Из числа ушедших игроков выделяется, конечно же, Артём Дзюба, который разрывал Российскую Премьер-Лигу в первой половине сезона. Запомнился потрясающим осенним отрезком, забил 10 мячей за восемь матчей. Потом же голевое чутьё покинуло одну из главных звёзд лиги. За последующие 13 матчей Дзюбе удалось забить всего один гол.

Покинул команду и ещё один нападающий. Бразилец Юри Алберто принял участие в 11 матчах на весеннем отрезке сезона и забил четыре мяча, а ещё два гола были забиты в матче 1/8 финала Кубка России. Но по окончании сезона Алберто после долгих раздумий принял решение уехать в «Коринтианс», а клуб не смог его удержать.

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Взамен команду пополнят два других бразильских игрока – вратарь Иван Куарежма и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Однако их участие в матче Суперкубка России исключено. Также маловероятно участие в матче и защитника Родригао, который перешёл из «Сочи» буквально накануне.



А вот официальный дебют за «Зенит» Матео Кассьерры вполне возможен. Колумбийский центрфорвард, перешедший в клуб из всё того же «Сочи», хоть и тренируется с командой всего неделю, но уже принял участие в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой». За 20 минут, отведённых ему на поле, отметился победным забитым мячом.

Матч с командой из Белграда стал четвёртой встречей «Зенита» в межсезонье. Первые три прошли в рамках предсезонного турнира. Соперниками петербургской команды стали клубы РПЛ – это «Сочи», ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Результаты двоякие – разгром армейцев (3:0) и две ничьих (обе — 1:1) с победой в серии пенальти.



Оппоненты «Спартака» при подготовке к сезону были не столь высокого уровня. Москвичи довольствовались спаррингами с командами ФНЛ – матч с «Аланией» завершился вничью 2:2, а встречи с «Балтикой» и «Енисеем» закончились победами 3:2 и 3:0 соответственно. Прежде всего стоит отметить значительную результативность под руководством Абаскаля.

Из числа покинувших московскую команду в летнее межсезонье можно выделить уехавших в «Крылья Советов» Илью Гапонова, который в концовке прошлого розыгрыша чемпионата России стал основным центральным защитником, и Максима Глушенкова, который под конец розыгрыша чемпионата России наконец-то стал забивать.



Однако самый громкий трансфер – это бесплатный уход в «Зенит» Зелимхана Бакаева. При этом полузащитник уже провёл за новую команду три предсезонных матча из четырёх и отметился забитым голом в ворота «Сочи». В то же время стоит сказать, что во всех трёх встречах Бакаев появлялся на поле только во втором тайме.



Из новых подписаний «Спартака» можно выделить лучшего ассистента минувшего сезона РПЛ – Антона Зиньковского из «Крыльев Советов», и поляка Мацея Рыбуса, который свободным агентом пришёл из «Локомотива». Оба игрока наверняка укрепят левый фланг москвичей.

Конечно, нельзя не пройти мимо очередного иностранца на посту главного тренера. Испанец Гильермо Абаскаль, ранее работавшим ассистентом в «Базеле», попытается сделать то, что не удалось множеству его предшественников. А именно найти общий язык со своенравным руководством «Спартака».



Показать хорошую игру на поле принципиального соперника в первом матче сезона будет для Абаскаля отличным заделом, чтобы его работа в Москве продлилась чуть дольше, чем несколько месяцев. Однако просто показать хорошую игру мало для завоевания трофея. Будет любопытно посмотреть, что из этого получится.

Прогноз и ставка на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

Суперкубок России стал достаточно медийным мероприятием и уже оброс многочисленными скандалами, не имеющими прямого отношения к спорту. Но подогретый интерес только на пользу хорошему зрелищу. Несмотря на фактически хозяйский статус, «Зениту» не будет просто на своём стадионе. Об этом свидетельствуют и результаты игр в межсезонье, где петербуржцы пропускали почти в каждом матче. Кроме того, «Спартак» не покидал поле в битвах с сине-бело-голубыми без забитого мяча, хотя и проигрывал. Думается, в этот раз будет что-то похожее.



Ставка: победа «Зенита» в основное время и обе забьют за 2.84.

Почему «Спартак» ошеломит «Зенит» в матче за Суперкубок России.



Где покажут матч «Зенит» — «Спартак» в прямом эфире.



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