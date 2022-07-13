«Ференцварош» — «Тобол»: прогноз Отто Винце на матч отбора Лиги чемпионов

Бывший игрок «Ференцвароша» и национальной сборной Венгрии Отто Винце дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Тобол».



Ставка: победа «Ференцвароша» за 1.38.



«В первой встрече хозяева хорошо подготовились к стилю «Ференцвароша». Они играли компактно в обороне и создавали хорошие моменты своими контратаками. Венгерская команда продемонстрировала предсезонную форму. Уровень футбола в том матче был не слишком высок, но игра получилась непростой для обоих соперников.

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«Ференцварош» на «Гроупама Арене» — очень сильный и успешный коллектив, во многом – из-за выдающихся болельщиков и атмосферы. До матча в Казахстане было непонятно, как недавно пришедшие в состав чемпиона Венгрии новички выглядят под давлением. Поединок с «Тоболом» стал первым. У Траоре огромный потенциал, он ещё в прошлом году показал, что может хорошо выступать и против лучших команд.



«Ференцварош» сейчас действительно силён, на каждой позиции находятся качественные футболисты. Что касается полузащиты и группы атаки, то команда в сравнении с прошлым сезоном однозначно стала сильнее. Если «Тобол» сможет выдать такое же выступление, как и в первой встрече, то у гостей будут шансы забить, но «Ференцварош» на домашнем стадионе, несомненно, является фаворитом.

Хозяева будут контролировать ход матча, но им нужно играть быстрее и создавать больше моментов. Думаю, со счётом 3:1 победит чемпион Венгрии», — сказал Винце.



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