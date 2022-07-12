«Ференцварош» — «Тобол». Станислав Черчесов исправит недоразумение

13 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Тобол». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу венгров в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех казахстанцев оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Тобол» 13 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ференцварош» — «Тобол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 1-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» — «Тобол» (13.07.2022)

Меньше чем через два месяца стартует групповой этап самого престижного клубного международного европейского турнира. А до тех пор у команд, которые не получили путёвку напрямую в групповой этап соревнования, есть возможность пройти отбор. 13 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Померяются силами «Ференцварош» и «Тобол».

Первый матч проходил в Казахстане и ознаменовался безголевой ничьей. Результат, на наш взгляд, не совсем закономерен. Венгры были чуть ближе к победе. Они выиграли по владению мячом, создали больше потенциально голевых моментов и в целом смотрелись поинтереснее. Немного не хватило реализации, плюс стоит отдать должное голкиперу «Тобола» Александру Мокину.

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Особенно запомнился случившийся на 19-й минуте встречи эпизод с непосредственным участием вратаря. Мокин совершил два потрясающих сейва. Сначала парировал сложный удар с линии штрафной, а затем отразил добивание с нескольких метров. Безусловно, голкиперу заметно упростила жизнь игра в пять защитников, но со своей работой он справился великолепно.

Кстати, оборонительная схема игры не помешала жёлто-зелёным достаточно неплохо проявить себя в атаке. Во втором тайме казахстанцы даже превзошли венгров по ударам (15-10), в том числе в створ (3-2). Наибольшая опасность для «Ференцвароша» исходила от экс-полузащитника московского ЦСКА Зорана Тошича. 34-летний хавбек оказался, откровенно говоря, в полном порядке.

Пользуясь собственным опытом и техникой, серб умело начинал атаки, разгонял их через центр поля и обострял. На 14-й минуте даже мог забить. Прессинг сокомандников привёл к быстрой атаке, которая закончилась его ударом. Полузащитник пробил в противоход вратарю, но на подстраховке грамотно сыграл защитник «Ференцвароша».



В предстоящем матче Тошичу вряд ли будет предоставлено столько свободы действий. Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, руководящий ныне венгерским коллективом, наверняка проведёт работу над ошибками и даст своим подопечным установку повнимательнее следить за экс-хавбеком ЦСКА.

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Черчесов возглавил команду из Будапешта относительно недавно — в январе текущего года. Поначалу дела шли не очень. За три первых встречи в чемпионате Болгарии под его руководством «Ференцварош» одержал только одну победу — над «Уйпештом». В двух других матчах потерпел поражения. Сначала от «Академии Пушкаша», потом от «Пакша».



Затем российский тренер освоился в новом коллективе и наладил механизмы игры. За последующие 19 противостояний во всех официальных соревнованиях под его руководством «фроди» потерпели лишь одно поражение. Также три раза сыграли вничью, а в остальных встречах одержали победы.



Вследствие этого Черчесов оформил с «Ференцварошем» «золотой дубль» — победу в чемпионате и Кубке Венгрии. Достижение впечатляющее, тем более если учесть, что уровень чемпионата Венгрии в последнее время активно растёт. Свидетельствуют об этом и результаты национальной команды. Сейчас она возглавляет в Лиге наций турнирную таблицу группы 3, состоящую из Англии, Италии и Германии.

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Также отметим, что «Ференцварош» недавно пополнился тремя качественными игроками. Присоединились к клубу Адама Траоре из «Шерифа», ставшего сенсацией минувшего розыгрыша Лиги чемпионов. Плюс взяли талантливого защитника Матса Кнустера и опытного центрхава Ксавье Мерсье.

Думаем, в предстоящем матче, который состоится в Будапеште, венгры одержат верх. Если уж в гостях они были близки к победе, то на домашнем стадионе выиграют наверняка. Однако результативного исхода не ждём. Как мы уже отметили, «Тобол» играет в пять защитников. Следовательно, больше трёх мячей вряд ли пропустит. Возьмём П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Тобол» 13 июля 2022 года

Под руководством Черчесова «Ференцварош» добыл «золотой дубль». Наверняка преуспеет и в квалификации Лиги чемпионов. Состав клуба окреп за счёт трансферов. Успехи национальной команды также говорят о многом про венгерский футбол. Думаем, на домашнем стадионе венгры одержат верх. Однако разгромного поражения от неустойчивого «Тобола», предпочитающего играть схемой с пятью защитниками, тоже не ждём. Думаем, хозяева выиграют с минимальным перевесом. Что-то в духе 1:0 или 2:1 вполне может быть.



Ставка: победа «Ференцвароша» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

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