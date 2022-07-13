«Ференцварош» — «Тобол»: прогноз Сергея Пацая на игру квалификации Лиги чемпионов

Бывший игрок национальной сборной Казахстана, венгерский тренер Сергей Пацай дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Тобол».



Ставка: победа «Ференцвароша» за 1.38.



«Ничья в первой встрече для «Ференцвароша» — хороший результат, хотя задача стояла — выиграть. Думаю, они довольны результатом. Шансы на выход в следующий круг, конечно, у венгерской команды очень хорошие.

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Первые 15–20 минут ответного матча будут с большим давлением на «Тобол», здесь главное — не дрогнуть, выстоять и, конечно, быстро вылетать в контратаки. Всё время провести в нападении невозможно, поэтому хозяева будут играть в рациональный футбол по счёту, это второй их официальный матч в сезоне.

Естественно, функционально «Ференцварош» ещё не готов на 100 процентов, как показала встреча в Костанае, но, имея такую длинную скамейку (особенно в линии атаки), во втором тайме они, конечно, усилят темп.



Играть с «Ференцварошем» в открытый футбол очень тяжело, тем более на его поле. Тактика, выбранная в первом поединке «Тоболом», правильная, но здесь будет больше агрессии со стороны хозяев. Главное — не прижиматься к своим воротам и обязательно контратаковать. Для болельщиков «Ференцвароша» неудача с «Тоболом» станет катастрофой.

Выигрывать чемпионат Венгрии для них – это уже как правило, а вот выйти в группу Лиги чемпионов – мечта. Думаю, хозяева победят со счётом 2:0, но хотелось бы ошибаться», — сказал Пацай.



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