«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ с коэффициентом 3.62

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился прогнозом на матч первого тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

Почему защита «Спартака» провалится в Грозном.

Ставка: ничья за 3.62.

«На момент, когда даю этот прогноз, пока не закрыт вопрос трансфера Гамида Агаларова. «Ахмат» является главным претендентом на нападающего. Тем не менее грозненцы сохранили состав прошлого сезона, когда заняли достойное седьмое место. «Спартак» завершил прошлый чемпионат десятым. Между собой команды провели 30 матчей. В них было восемь побед «Ахмата», четыре ничьих и 18 побед «Спартака».



Москвичи приедут в Грозный после позора в матче за Суперкубок с «Зенитом». Оборона не блещет у обеих команд. Однако атака против «Зенита» иногда смотрелась неплохо. Не думаю, что Абаскаль отойдёт от стремления играть в атакующий футбол. «Ахмат» при Талалаеве любит сыграть лихо на своём поле. Коса найдёт на камень. Думаю, нас ждёт весёлая игра. На поле «Ахмата» обе команды часто забивали, по статистике.



В предыдущем сезоне «Спартак» выиграл в обоих очных матчах. Можно много говорить о спаррингах, но всё-таки это не были официальные матчи. Не стоит обращать на это большое внимание. При Абаскале «Спартак» в контрольных матчах регулярно забивал. Матч в Грозном пройдёт вечером, а жара к этому времени спадёт. В семи последних очных матчах шесть побед одержал «Спартак», а ещё один завершился миром. Мне кажется, что сейчас соперники равны и всё закончится ничейным исходом».

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