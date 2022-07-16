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«Ахмат» — «Спартак»: ставка Карена Адамяна на матч первого тура чемпионата России 16 июля

«Ахмат» — «Спартак»: ставка Карена Адамяна на матч первого тура чемпионата России 16 июля
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Журналист, ведущий и блогер Карен Адамян сделал ставку на матч первого тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак».

Почему защита «Спартака» провалится в Грозном.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.

«Всех поздравляю с возвращением чемпионата России по футболу. «Спартак» несколько матчей в рамках подготовки отыграл: обыграл команды ФНЛ. Выиграл 3:2 «Балтику» и победил «Енисей» — 3:2. Не думаю, что эти результаты стоит воспринимать серьёзно.

Всерьёз можно воспринимать матч за Суперкубок России с «Зенитом», но там всё было в одни ворота. Единственное, мне кажется, что Зиньковский заслужил пенальти и счёт мог бы быть другим. Ждём Зиньковского в основном составе. «Зенит» оказался слишком сильной командой для «Спартака», который потерял часть легионеров и двух игроков основного состава — Жиго и Бакаева. Это трансферное окно тяжёлым получается для спартаковцев.

«Спартак» сыграет в Грозном, где «Ахмат» потерял Уткина и целый ряд футболистов, которых они арендовывали. Из интересных трансферов можно отметить переход нападающего Ильина.

Думаю, что нас ожидает равная игра. «Спартак» не проигрывает уже шесть выездов в Грозном. Мне кажется, что много голов не будет. Командам нужно вкатиться в сезон. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 гола».

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