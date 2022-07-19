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«МЮ» — «Кристал Пэлас»: ставка Владимира Вальдемарова на товарищеский матч

«МЮ» — «Кристал Пэлас»: ставка Владимира Вальдемарова на товарищеский матч
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Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на товарищеский матч «МЮ» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «МЮ» за 1.81.

«Многовато дают на манкунианцев и на тотал в этой встрече. «Манчестер Юнайтед» сыграл уже два товарищеских поединка и в каждом из них он забивал по четыре гола в ворота своих противников. Причем был обыгран «Ливерпуль» Юргена Клоппа со счетом 4-0. Тен Хаг явно ставит атакующий стиль команде из «Манчестера», да и состав «красных» позволяет играть в такой манере, а потому думаю, что и тотал голов в этой встрече явно завышен. Считаю, что в данной игре «Манчестер Юнайтед» должен быть явным фаворитом и, скорее всего, одержит третью победу на сборах и, скорее всего, это произойдёт с пробитием общего тотала в три мяча», — сказал Вальдемаров.

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