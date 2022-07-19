«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямой эфир товарищеского матча

19 июля пройдёт товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 13:10 мск.
Прогноз с коэффициентом 4.75 на матч «МЮ» — «Кристал Пэлас».
Игра состоится в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд». Команды продолжают подготовку к старту нового сезона.
Эксперты отдают явное преимущество подопечным Эрика тен Хага: заключить пари на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 1.78. Успех «Кристал Пэлас» доступен за 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
Аналитики ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39.
Если забьют футболисты «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.11. Гол в исполнении игроков «Кристал Пэлас» идёт с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.54.
Романцев: теперь мне придётся учиться жить заново.
Тен Хаг: думаю, «МЮ» придётся начать сезон без Роналду.
Роналду одним словом прокомментировал слух о переходе в «Спортинг».
Названа сумма трансфера Зинченко из «Ман Сити» в «Арсенал».
Широков: Дзюбе придётся окунуться в другую денежную реальность.
Прогноз на матч «Интер Майами» — «Барселона» с коэффициентом 2.85.
- 19 июля 2022
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:04
-
07:47
-
06:38
- 18 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
08:32
-
07:17
-
06:04
-
05:02
-
03:41
-
02:18
- 17 июля 2022
-
23:04
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15