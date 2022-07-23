«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч второго тура чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка 1: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за 2.02.

Ставка 2: победа «Спартака» за 2.33.

Чего ждать от матча «Краснодар» — «Спартак».

«На мой взгляд, «Спартак» провёл очень хорошую игру с «Ахматом». Надо понимать, что «Ахмат» – очень сильная команда и Талалаев всегда по-особенному настраивает «Ахмат» на «Спартак». Тем не менее я увидел, чего хочет тренер «Спартака». Не всё, конечно, получилось, сыграли вничью. Но я бы оценил игру спартаковцев как положительную. Мне кажется, команда будет прибавлять, если не будет травм.



Что касается «Краснодара», то, можно сказать, пошёл синдром второго сезона. Да, поначалу эти молодые футболисты, оставшиеся без легионеров, за счёт сплочения, неожиданности проводили хорошие матчи. Но сейчас мы видим, что против «Факела», команды, игроки которой вообще не играли в Премьер-Лиге, «Краснодар» создавал, но довольно плохо действовал в обороне.

«Факел» забил два гола, а мог забить ещё много. Сафонов тащил. Но игра «Краснодара» в обороне не выдерживает никакой критики. Повторюсь, я не разделяю мнения, что «Факел» такие молодцы, скорее, всё вместе — «Краснодар» в обороне играет не очень хорошо.



Думаю, в этой игре победит более сбалансированный «Спартак» и забьёт много голов. Допускаю, что он может забить и три гола, и больше. Дам два прогноза. Первый — победа «Спартака». Второй — индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча. Там коэффициент больше двойки. Мне кажется, это вообще бетонная ставка».

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