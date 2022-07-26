«Шериф» — «Марибор»: эксперты оценили шансы команд в матче квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 26 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шериф» — «Марибор». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Шерифа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 59% вероятности. Успех «Марибора» оценивается аналитиками в 6.20 — 16% вероятности. Поставить на ничью можно за 3.90.



По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.57, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.42. На гол «Шерифа» дают коэффициент 1.16, а гол «Марибора» оценивается за 1.81. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.25.

Напомним, первый матч завершился нулевой ничьей, хотя проходил с преимуществом «Шерифа».

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