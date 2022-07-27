«Слован» — «Ференцварош»: эксперты оценили шансы Черчесова остаться в Лиге чемпионов

Сегодня, 27 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Слован» — «Ференцварош». Начало игры запланировано на 21:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют подопечных Станислава Черчесова: поставить на успех «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Слована» оценена в 3.00 — 33% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.



Букмекеры считают, что противостояние «Слован» — «Ференцварош» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.83. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.01.

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