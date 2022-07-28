«Астана» — «Ракув»: букмекеры оценили шансы казахстанцев отыграться с 0:5

Сегодня, 28 июля, в Нур-Султане состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Астана» – «Ракув». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Польши в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности. Успех «Астаны» оценивается экспертами в 3.10 — 32% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.30.



Букмекеры не верят в то, что матч получится результативным: тотал меньше 2.5 гола можно взять за 1.78, а тотал больше 2.5 гола – за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах за 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

При этом сделать ставку на то, что «Астана» забьёт четыре или более мячей, предлагается с коэффициентом 18.00. А на то, что казахстанцы выйдут в следующий раунд, за 45.00 — это 2% вероятности.

Напомним, первая встреча квалификационного раунда завершилась со счётом 5:0 в пользу «Ракува».

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