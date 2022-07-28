«Кишварда» — «Кайрат»: прогноз Владислава Турова на ответный матч Лиги конференции

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч «Кишварда» — «Кайрат» в рамках квалификации Лиги конференций сезона-2022/2023.

Опубликована фотография расписки Федуна Газизову.

Ставка: тотал больше 28.5 фола за 2.80.

«В первом матче «Кишварда» сумела одержать минимальную победу на выезде (1:0) и теперь имеет лучшие шансы для прохода дальше. Однако счёт оставляет шансы и для «Кайрата», то есть в этой паре ещё присутствует интрига.



Результат первой игры по фолам был неожиданно очень низкий, всего 13 нарушений на две команды, при этом было пять жёлтых карточек. Дело в том, что матч обслуживал датский рефери Петер Кьесгор, который всё-таки даёт командам играть в силовой манере, поэтому у него невысокий средний тотал по фолам, но приличный по жёлтым карточкам.



Сегодняшний матч будет обслуживать Хрисовалантис Теули с Кипра. В чемпионате Кипра арбитры более внимательные к мелким нарушениям, поэтому средний фол зачастую уходит за 30+. Также нужно учитывать, что это дебют для Теули в еврокубках.



«Кайрат» по прошлым сезонам всегда играл в агрессивной манере, так же вынуждая играть соперников. «Кишварда» редкий гость в еврокубках, поэтому также будет всеми способами отстаивать результат. В общем, слабо верится, что оба матча с участием «Кайрата» пройдут мало результативно по фолам. С учётом рефери, в ответном матче ожидаю более веселый по фолам футбол, чем в первой игре».

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