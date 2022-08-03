«Црвена Звезда» — «Пюник»: ставка Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник».



Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-2) за 2.03.



«Пюник», конечно, героически прошёл два раунда Лиги чемпионов, впервые вышел в третий квалификационный раунд и худо-бедно обеспечил дебютное для себя участие в групповом этапе европейского клубного турнира – как минимум Лиги конференций.

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Но переоценивать этот успех не стоит. В первых матчах и с румынского «Клужем», и с люксембургским «Дюделанжем» «Пюник» выглядел не очень здорово и по игре уступал. Но в ответных играх за счёт своей безудержной воли и благодаря недооценке соперниками вытворял невозможное и добивался результата. И это при том, что после прошлого чемпионского сезона команда почти полностью обновила состав.



Хотелось бы ошибиться, но, боюсь, на этом сказка в Лиге чемпионов для «Пюника» закончится. «Звезда» сильнее во всех компонентах и своё преимущество в классе наверняка постарается реализовать уже в первом матче. Даже «Зенит» не так давно испытал на себе мощь команды Деяна Станковича, когда она начинала играть в полную силу.



Так что предположу, что как минимум в два мяча красно-белые в первом матче победят», — сказал Петросьян.

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