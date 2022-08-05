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«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз Ивана Млечного на игру 1-го тура Бундеслиги

«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз Ивана Млечного на игру 1-го тура Бундеслиги
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 1-го тура Бундеслиги сезона-2022/2023 «Айнтрахт» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.77.

«Продолжаем обсуждать Бундеслигу, которая началась совсем недавно. И матч, о котором хочется поговорить, — это встреча между «Айнтрахтом» и «Баварией».

«Айнтрахт» в прошлом году провёл очень качественный сезон, выиграв Лигу Европы. Поэтому в этом году команде предстоит играть в Лиге чемпионов, что не может ни радовать болельщиков команды. В этом сезоне команда успела пройти только одну стадию Кубка Германии, больше матчей не было. «Бавария», в свою очередь, начала сезон с победы в Суперкубке Германии. Был обыгран «Лейпциг», причём казалось, что после победы в первом тайме со счётом 3:0 «Бавария» уверенно доведёт матч до победы, но всё же нервы команды друг другу потрепали.

Очевидно, что «Бавария» настроена на очередное чемпионство, и после победы в Суперкубке Германии она должна продолжать сезон на мажорной ноте. Но если посмотреть на последние три матча, то «Айнтрахт» всегда давал мюнхенцам бой и даже дважды выигрывал. Так что лёгкой прогулки ждать уж точно не придётся, но в любом случае я думаю, что «Бавария» в нынешних кондициях должна легко побеждать.

Мой прогноз на эту встречу — победа «Баварии» и итоговый тотал больше 2,5. Удачи», — сказал Млечный.

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