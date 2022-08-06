«Ахмат» — «Зенит»: прямая трансляция, смотреть онлайн в прямом эфире, какой канал покажет

Сегодня, 6 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит» с коэффициентом 7.20.

Прямую трансляцию встречи в своём эфире покажет канал «Матч Премьер».

Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Победа «Ахмата» оценена в 5.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.



Букмекеры считают, что противостояние «Ахмат» — «Зенит» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.96.

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