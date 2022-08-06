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«Краснодар» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита матча 4-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита матча 4-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив». Начало запланировано на 20:00 мск.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» с коэффициентом 2.95.

Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение «Краснодару»: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех «Локомотива» оценивается в 2.80 — 35% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.65.

Букмекеры предполагают, что игра 4-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьёт «Краснодар», сыграет коэффициент 1.22. Гол «Локомотива» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

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