«Урал» – «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Спартак».

Прогноз на матч «Урал» — «Спартак» с коэффициентом 30.0.

Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.01.

«4-й тур РПЛ стартует в Екатеринбурге, где «Урал», единственная команда, которая пока что не набрала ни одного очка, будет принимать московский «Спартак», набравший хороший ход. В двух матчах подряд спартаковцы забивали по четыре мяча. Атака действительно у «Спартака» выглядит очень грозно, но в обороне определённые проблемы имеются.



А у «Урала» и в атаке не получается, и в обороне не всё гладко. Кто знает, может быть, это вообще последний матч для Игоря Шалимова. По крайней мере, недавно, ещё до поражения от «Краснодара», Григорий Иванов (президент клуба) заявлял, что пока Шалимов — главный тренер, и ближайшие два матча (с «Краснодаром» и «Спартаком») дадут ответ, продолжит ли он работу в Екатеринбурге. Но мы знаем требовательность Иванова к тренерам и результатам, которые они показывают.



Уверен, что «Урал» не полетит на «Спартак» сломя голову. Ему важно не проиграть в этой встрече. Четвёртое поражение подряд будет для него очень болезненным. Вспоминая, как «Урал» в последний раз играл со «Спартаком», а он тогда весной был в хорошей форме, три мяча пропустили за первый тайм, и второй превратился в формальность. Может быть, сейчас «Урал» перейдёт на игру в три центральных защитника, учитывая форму атакующих игроков — Подберёзкина, Шатова, и сыграет от обороны, рассчитывая на контратаки. Соответственно, и «Спартак», может быть, будет тяжело входить в выездной матч, как это было в Краснодаре.



На мой взгляд, здесь уместен вариант — второй тайм результативнее первого за 2.01. У «Спартака» очень хорошая скамейка. Люди, которые выходят со скамейки, хотят себя проявить».

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