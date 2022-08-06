ЦСКА — «Факел»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России 6 августа 2022 года

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА — «Факел».

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 8.10.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

«На мой взгляд, здесь ЦСКА — однозначный фаворит.

Прогноз с коэффициентом 8.10 на матч ЦСКА — «Факел».

«Факел» уже в двух матчах делает невероятные вещи. Проигрывая в два мяча, команда умудряется сыграть вничью. Но здесь большую роль играют эмоции. А на эмоциях сложно проходить большую дистанцию и играть стабильно.



У ЦСКА уже поставлена игра. Мы можем видеть, что Федотов уже проделал прекрасную работу в армейском клубе. Команда прибавляет. Футболисты уже понимают, что от них требует главный тренер, и воплощают его идеи на поле.



Думаю, что в этом матче у воронежцев шансы минимальные. Возможно, их вообще нет. А ЦСКА, потеряв три очка в Нижнем Новгороде, должен провести хороший матч и одержать победу.



Думаю, что в этом матче мы увидим много голов, так как «Факел» забивает и пропускает. Поэтому поставлю на П1 и ТБ 2.5 гола».

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