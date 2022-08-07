«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча 7 августа

Сегодня, 7 августа, состоится матч 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Начало игры запланировано на 16:00 мск.
Почему «МЮ» разочарует в игре с «Брайтоном».
Смотреть онлайн-трансляцию можно на каналах Setanta Sports 1 и Setanta Sports Ukraine.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Брайтона» оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.
Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».
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