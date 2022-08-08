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«Нефтехимик» — «Рубин»: смотреть онлайн матч Первой лиги 8 августа, ставки и прогнозы

«Нефтехимик» — «Рубин»: смотреть онлайн матч Первой лиги 8 августа, ставки и прогнозы
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8 августа пройдёт матч 4-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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Игра состоится в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Оба клуба представляют республику Татарстан.

Эксперты отдают предпочтение подопечным Леонида Слуцкого: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Нефтехимика» доступен за 3.87. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Аналитики не уверены, что игра окажется результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.

Если забьют футболисты «Нефтехимика», сыграет коэффициент 1.44. Гол в исполнении «Рубина» идёт с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.79.

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