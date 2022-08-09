МЧМ-2022, расписание матчей, состав групп, кто фаворит, кто заменил Россию

9 августа в Эдмонтоне (Канада) стартует переигровка молодёжного чемпионата мира. Турнир пройдёт с 9 по 20 августа. К участию допускаются все игроки, проходившие по возрасту на декабрьский МЧМ-2021.
Прогноз с коэффициентом 9.60 на матч МЧМ Чехия — Словакия.
Впервые в истории сборная России пропустит этот турнир. ИИХФ на фоне событий на Украине отстранила все российские команды от международных матчей. Нашу сборную на МЧМ-2022 заменит Латвия.
В группе А сыграют сборные Канады, Финляндии, Чехии, Словакии и Латвии.
В группе В – США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.
Групповой этап завершится в ночь на 16 августа мск. Четвертьфинальные матчи пройдут 17 августа, полуфиналы – в ночь на 20 августа мск. Матчи за бронзу и финал состоятся в ночь на 21 августа мск.
Главный фаворит – Канада. Поставить на хозяев турнира можно за 2.15. Чуть ниже шансы США, на звёздно-полосатых можно сделать ставку с коэффициентом 4.00. Из европейских сборных аналитики выделяют Швецию и Финляндию, на любую из этих команд можно сделать ставку за 5.00.
Шансы остальных команд оценивают куда ниже. На Чехию можно сделать ставку за 15.00, а на Словакию – за 30.00. Вероятность победы Германии и Швейцарии оценили коэффициентом 50.00. А на Австрию и Латвию ставки принимают с коэффициентом 500.00.
Прогноз на матч «Металлург» — «Трактор» с коэффициентом 2.20.
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