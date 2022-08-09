Латвия – Финляндия: прогноз Максима Лебедева на игру МЧМ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Латвия – Финляндия.



Ставка: победа Финляндии с форой (-3.5) за 1.94.



«На излете Советской власти, в конце 80-х годов прошлого века, в программу выпускных экзаменов военных училищ внезапно ввели дополнительный экзамен по иностранному языку. Причем действительно внезапно – за месяц до начала государственных экзаменов.

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Поскольку иностранный язык в военных училищах заканчивали изучать на втором курсе, да и тогда знали по-английски только «Хенде хох» и «Гитлер капут», и это прекрасно понимали не только сдающие, но и принимающие, экзамен этот получил в народе название «Пять минут позора — и ты лейтенант».



Приблизительно такие же, только не пяти-, а шестидесятиминутки позора на молодежном чемпионате мира придется пережить сборной Латвии, которая начинает свой турнирный путь с матчей против сборных Финляндии и Канады. И хоть юные финны еще не достигли таких высот в «выкатывании автобусов» и уничтожения всего живого на льду, как их старшие братья их национальной команды, ловить с ними латышам, честно говоря, нечего.

Понятно, что сдаваться прибалты не будут и, скорее всего, целый период будут расчесывать финнам нервы. Но максимум после первого перерыва все станет на свои места, все атакующие позывы латышей будут завершаться на синей линии. А ловить на контратаках финны всегда умели.



Вот и получается у нас достаточно приличная и уверенная победа сборной Финляндии. Вряд ли слишком уж шайбаобильная – не те у нас сейчас соперники. Но что-то типа 5:1 или 6:2 вполне может получиться. Конечно же, в основное время», — сказал Лебедев.

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