ПСВ – «Монако»: прогноз Павла Занозина на встречу отбора Лиги чемпионов

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Монако».



Ставка: проход «Монако» за 2.10.



«Команды сыграли 1:1 в первом матче, игра была осторожной. Выяснение отношений отложено на матч в Эйндховене.

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Команды успели после первого матча сыграть в своих чемпионатах – ПСВ разгромил «Эммен» 4:1, применив ротацию, а «Монако» практически вторым составом провел гостевой матч против «Страсбура» и выиграл 2:1.



У «Монако» есть возможность играть двумя составами и сейчас Лига чемпионов для команды важнее. Думаю, что «Монако» делает на Лигу чемпионов серьезную ставку, и при прочих равных условиях, именно «Монако» должен проходить дальше.

На проход «Монако» дают коэффициент 2,10 – считаю, что это прекрасный вариант. Все основные футболисты отдыхали в чемпионате, поэтому все они будут в прекрасном состоянии в матче против ПСВ», — сказал Занозин.

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