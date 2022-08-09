ПСВ – «Монако»: прогноз Павла Занозина на встречу отбора Лиги чемпионов

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Монако».
Ставка: проход «Монако» за 2.10.
«Команды сыграли 1:1 в первом матче, игра была осторожной. Выяснение отношений отложено на матч в Эйндховене.
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Команды успели после первого матча сыграть в своих чемпионатах – ПСВ разгромил «Эммен» 4:1, применив ротацию, а «Монако» практически вторым составом провел гостевой матч против «Страсбура» и выиграл 2:1.
У «Монако» есть возможность играть двумя составами и сейчас Лига чемпионов для команды важнее. Думаю, что «Монако» делает на Лигу чемпионов серьезную ставку, и при прочих равных условиях, именно «Монако» должен проходить дальше.
На проход «Монако» дают коэффициент 2,10 – считаю, что это прекрасный вариант. Все основные футболисты отдыхали в чемпионате, поэтому все они будут в прекрасном состоянии в матче против ПСВ», — сказал Занозин.
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Прогноз на матч ПСВ — «Монако» с коэффициентом 2.31.
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