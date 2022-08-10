«Реал» — «Айнтрахт»: прогноз Дениса Наливайко на матч за Суперкубок УЕФА в Хельсинки

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Айнтрахт» в рамках Суперкубка УЕФА.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.75.



«Понятное дело, что «Реал» — фаворит. За «Айнтрахт» говорит лишь тот факт, что команда сыграла уже один официальный матч. Хотя не знаю, плюс это или минус, учитывая, как «Айнтрахт» сыграл с «Баварией» — крупное поражение 1:6.

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У меня две ставки. Нужно искать победу «Реала» в основное время – победа «Реала» с форой (-1). Также поставлю на то, что Карим Бензема забьёт. Очень хочется верить, что Карим продолжит в этом сезоне зажигать и дальше. В «Айнтрахт» как-то совсем не верю», — сказал Наливайко.

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