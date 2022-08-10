«Реал» Мадрид — «Айнтрахт»: смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА, прогнозы и ставки

10 августа на стадионе «Олимпийский» в финском Хельсинки состоится матч за Суперкубок Европы. Трофей разыграют мадридский «Реал» и «Айнтрахт» из Франкфурта.



Где покажут матч «Реал» — «Айнтрахт».



Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Суперкубок УЕФА традиционно разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона.



Явным фаворитом считаются подопечные Карло Анчелотти: заключить пари на мадридский «Реал» по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.46. Победа «Айнтрахта» идёт за 7.90. Сделать ставку на ничью после 90 минут предлагают за 4.47.

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Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.69, на тотал меньше 2.5 гола – за 2.27. Пари на «обе команды забьют» оценивается в 1.80.



Если обладателем Суперкубка Европы станет «Реал», сыграет коэффициент 1.27. Итоговая победа «Айнтрахта» доступна за 4.40.

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