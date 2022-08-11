«Слован» — «Олимпиакос»: ставка Ивана Млечного на игру квалификации Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос».
Ставка: проход «Олимпиакоса» за 1.55.
«Слован» против «Олимпиакоса». Греки в первой встрече много атаковали, должны были забивать намного больше, чем один мяч, и сыграли вничью.
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В общем, они заслуживали большего, а так в этом противостоянии ничего не понятно. Шансы у «Слована» остаются, причём довольно осязаемые. Своё поле, ничья на выезде. Расклад хороший.
Но мне кажется, что греки должны проходить дальше, поэтому мой прогноз — проход «Олимпиакоса», — сказал Млечный.
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Прогноз на матч «Слован» — «Олимпиакос» с коэффициентом 2.42.
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