Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Слован» — «Олимпиакос»: ставка Ивана Млечного на игру квалификации Лиги Европы

«Слован» — «Олимпиакос»: ставка Ивана Млечного на игру квалификации Лиги Европы
Комментарии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос».

Ставка: проход «Олимпиакоса» за 1.55.

«Слован» против «Олимпиакоса». Греки в первой встрече много атаковали, должны были забивать намного больше, чем один мяч, и сыграли вничью.

«Краснодар» предложит контракт Дзюбе в случае ухода Кордобы.

В общем, они заслуживали большего, а так в этом противостоянии ничего не понятно. Шансы у «Слована» остаются, причём довольно осязаемые. Своё поле, ничья на выезде. Расклад хороший.

Но мне кажется, что греки должны проходить дальше, поэтому мой прогноз — проход «Олимпиакоса», — сказал Млечный.

Юран: если бы мне кто-то предложил сдать матч, у него могла бы голова отлететь.

Алексей Миранчук начал медосмотр для «Торино».

Виктор Гусев: идея с обращением к Путину по Fan ID обречена.

Петржела: санкции помешали «Зениту» побороться за Криштиану Роналду.

Прогноз на матч «Слован» — «Олимпиакос» с коэффициентом 2.42.

«Слован» — «Олимпиакос». Сила Станислава Черчесова вдохновит греков «Слован» — «Олимпиакос». Сила Станислава Черчесова вдохновит греков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022