«Слован» — «Олимпиакос»: ставка Ивана Млечного на игру квалификации Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос».



Ставка: проход «Олимпиакоса» за 1.55.



«Слован» против «Олимпиакоса». Греки в первой встрече много атаковали, должны были забивать намного больше, чем один мяч, и сыграли вничью.

«Краснодар» предложит контракт Дзюбе в случае ухода Кордобы.

В общем, они заслуживали большего, а так в этом противостоянии ничего не понятно. Шансы у «Слована» остаются, причём довольно осязаемые. Своё поле, ничья на выезде. Расклад хороший.

Но мне кажется, что греки должны проходить дальше, поэтому мой прогноз — проход «Олимпиакоса», — сказал Млечный.

Юран: если бы мне кто-то предложил сдать матч, у него могла бы голова отлететь.

Алексей Миранчук начал медосмотр для «Торино».



Виктор Гусев: идея с обращением к Путину по Fan ID обречена.



Петржела: санкции помешали «Зениту» побороться за Криштиану Роналду.



Прогноз на матч «Слован» — «Олимпиакос» с коэффициентом 2.42.