«Зенит» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на матч 5-го тура чемпионата России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт поделился своим прогнозом на центральный матч пятого тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Геннадий Орлов дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Зенит» на своём поле очень хорош. Очки в этом сезоне питерцы ещё не теряют. Да, на выезде были ничьи с «Химками» и «Ахматом», но дома побеждают довольно уверенно. «Крылья Советов» получили три мяча, а «Локомотив» ещё больше. В том, что дома «Зенит» сумеет забить, у меня сомнений нет. Тем более ЦСКА в третьем и четвёртом туре пропускал.



Вопрос в том, как ЦСКА будет действовать в атаке. Надеюсь, что они смогут отличиться на выезде. В отличной форме Карраскаль, а ещё есть Фёдор Чалов. Думаю, армейцы не только смогут создать моменты у чужих ворот, но и реализовать их».

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