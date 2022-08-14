«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Наливайко на матч 2-го тура АПЛ

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч второго тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.71.
«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют во втором туре АПЛ. Понятно, что в этом противостоянии все внимание будет прикована к Антонио Конте. Хотя и без этого матч интересен тренерским противостоянием.
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Очень интересно, как поведет себя Томас Тухель. Не исключаю, что он вообще отдаст мяч «Тоттенхэму», попытавшись обыграть Конте его же приёмом. При этом «шпоры» очень мощно и отлаженно выглядели в первом туре, когда им противостоял «Саутгемптон». А вот «Челси» такого впечатления пока не производит.
Поэтому в этом противостоянии я бы ставил на победу гостей. Но для страховки выберу вариант – «Тоттенхэм» не проиграет», — сказал Наливайко.
Прогноз с коэффициентом 2.70 на матч «Челси» — «Тоттенхэм».
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