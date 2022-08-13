«Челси» — «Тоттенхэм». Конте и Кейн оставят четыре страшных года позади

«Шпоры» не могут выиграть на «Стэмфорд Бридж» с 2018 года. Теперь всё изменится.

14 августа состоится матч 2-го тура АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм». Начало игры – в 18:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33. Успех «Тоттенхэма» оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм» 14 августа 2022 года

Букмекеры больше склоняются к тому, что матч АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» (14.08.22)

Чемпионат Англии быстрым темпом набирает обороты, уже во 2-м туре календарь приготовил фанатам жаркое лондонское дерби. «Челси» и «Тоттенхэм», разумеется, не в самой оптимальной форме на старте сезона. Однако обе команды выиграли свои матчи в 1-м туре и теперь желают развить успех в очной битве, которая пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Для «Челси» старт сезона ожидаемо выходит сложным. Ещё во время предсезонной подготовки Томас Тухель говорил, что ранние возможности переоценивать не стоит. В 1-м туре синие с трудом смогли обыграть «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда, который предложил вязкий стиль игры с защитной схемой. Винить за это легенду «Челси» нельзя, ведь ресурсы его команды минимальны. Однако не намного больше опций сейчас и у Тухеля.

Если команда выиграла лишь благодаря единственному голу с пенальти от Жоржиньо, а лучшим игроком матча вновь стал вездесущий Н'Голо Канте, значит, проблем хватает. Неудивительно, ведь у обновлённого «Челси» по-прежнему есть пробелы в составе. Ушли два центральных защитника Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер. Замена одному из них уже найдена в лице Калиду Кулибали, и теперь есть универсал Марк Кукурелья, но необходим ещё один исполнитель в центр.

Также намечаются проблемы с нападением, ведь клуб избавился не только от Ромелу Лукаку, вложения в которого себя не оправдали, но и от Тимо Вернера, вернувшегося в Лейпциг. С «Эвертоном» играла тройка Кая Хаверца, Мэйсона Маунта и новичка Рахима Стерлинга, который чаще оказывался на острие. Потенциально у этой связки хорошие перспективы, но на дистанции синим явно не помешает полноценный форвард.

Тем более против такого сбалансированного соперника, как «Тоттенхэм» Антонио Конте. «Челси» называется фаворитом этой встречи, что неудивительно – «шпоры» не побеждали своего принципиального соперника в основное время матча более трёх лет. За этот период было сыграно 11 матчей во всех турнирах, в которых «аристократы» одержали восемь побед. Однако на столь ранней стадии сезона такого матча ещё не было.

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Сейчас у Конте есть отличный шанс прервать неприятную серию его команды с «Челси», ведь итальянский специалист, в отличие от своего оппонента, получил практически всех нужных игроков. Здесь и быстрый универсальный Ришарлисон, который может играть вместе с Гарри Кейном или вместо него, и крайний защитник Джед Спенс, закрывающий весь фланг, и даже пара ветеранов — Иван Перишич и Клеман Лангле.

«Тоттенхэм» очевидно стал сильнее и собирается вновь закрепиться в зоне Лиги чемпионов. В 1-м туре «шпоры» уверенно разобрались с «Саутгемптоном» (4:1) и даже без участия новичков – дубль оформил Райан Сесеньон и два результативных балла на счету Деяна Кулушевски. Конечно, уровень соперника не позволяет переоценивать этот разгром, но «Тоттенхэм» действительно играл во многом с запасом.

При Конте «Тоттенхэм» стабильно набирает очки на выезде и добивается хорошего результата с топовыми соперниками. В этом году в АПЛ у клуба состоялось 12 гостевых матчей, в которых команда не проиграла девять раз при семи победах. В том числе в матчах с главными фаворитами за чемпионский титул «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» удалось набрать четыре очка из шести.

Достойная статистика, которая пока не работает в играх с «Челси». Важно отметить, что в этом матче у «Тоттенхэма» будет особая мотивация, ведь он не может даже забить гол в дерби уже очень давно – «шпоры» не забивали шесть официальных матчей подряд в этом противостоянии. Впрочем, Антонио Конте недавно сам отметил, что в прошлом сезоне у него были ограниченные ресурсы, но всё равно удалось заскочить в четвёрку сильнейших. Теперь цели явно выше.

За «Челси» сейчас говорит лишь безупречная статистика очных игр с «Тоттенхэмом», однако за последние месяцы в клубе слишком много всего случилось. Хозяева ещё не завершили работу по комплектации состава, из-за этого есть трудности на старте. Они совсем не впечатлили в товарищеских матчах, дважды обыграв лишь «Удинезе», но получив четыре мяча от «Арсенала» (0:4) и в первом туре едва не потеряв очки с «Эвертоном».

У соперника подобных проблем нет. «Тоттенхэм» стартовал с мощной победы над «Саутгемптоном», но важнее не результат, а качество игры. Игроки всё больше привыкают к привычной системе итальянца, а теперь у него ещё больше вариантов для ротации. Ставить на победу гостей в такой игре слишком рискованно, но у «шпор» есть все шансы раздобыть очки. На вариант «Тоттенхэм» не проиграет» можно поставить с коэффициентом 1.69.

Прогноз и ставка на матч 2-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» 14 августа 2022 года

В прошлом сезоне «Челси» и «Тоттенхэм» активно боролись за место в Лиге чемпионов и выполнили задачи, расположившись на третьей и четвёртой строчке в таблице соответственно. В новом сезоне команды также дебютировали с побед, а «шпоры» вовсе оказались на вершине после разгромной победы над «Саутгемптоном». Такой исход едва ли может удивлять, ведь «Тоттенхэм» один из тех клубов АПЛ, кто действительно может добиться прогресса.

Антонио Конте за несколько месяцев проделал с этой командой хорошую работу, но теперь у тренера была полноценная предсезонка, и достигнуты почти все трансферные цели. У Томаса Тухеля с этим по-прежнему проблемы, что и показала невзрачная игра с «Эвертоном». Немецкий тренер уже отмечал, что старт сезона будет сложным. Нынешний «Тоттенхэм» способен воспользоваться ситуацией и впервые за четыре года раздобыть даже победу на «Стэмфорд Бридж».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.69.

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