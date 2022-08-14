«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Челси» – «Тоттенхэм» в рамках 2-го тура АПЛ сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.34.



«Первый тур в АПЛ уже случился, и у нас уже есть пища для размышлений. Используем её, чтобы сделать правильный прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм».

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В первом туре «Тоттенхэм» играл против «Саутгемптона». Первым пропустил, но затем буквально смял соперника. Купив много новых футболистов, Конте никого из них не использовал в старте, а просто расширил таким образом обойму. Тот состав, который у него был, вполне конкурентоспособный.



«Челси» продолжает искать кандидатов в оборону, ещё куда-то хочет купить игроков.

В общем, команда только формируется. Мне кажется, что в этом матче более отстроенный «Тоттенхэм» будет фаворитом.



Если отталкиваться от игры в первом туре, то у «Челси» было очень блеклое выступление против «Эвертона». С другой стороны, у «Тоттенхэма» была яркая игра отрезками, где блистал не Кейн или Сон, а Кулушевски. Сейчас он невероятно хорош, набирает много очков и выполняет гигантский объём работы.



Для меня явным фаворитом является «Тоттенхэм». Я бы не фантазировал и взял победу «Тоттенхэма». Для Конте это очень хороший момент войти удачно в сезон», — сказал Журавель.



Прогноз с коэффициентом 2.70 на матч «Челси» — «Тоттенхэм».



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