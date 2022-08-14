«Альмерия» — «Реал»: ставка Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Альмерия» — «Реал» в 1-м туре Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.94.

«Реал» в полном порядке и свой подход к защите титула начинает в Альмерии.



«Альмерия» семь лет не играла в высшем испанском дивизионе. Она вышла в Примеру с первого места. Она меньше всех пропустила в Сегунде, так что оборона выстроена неплохо.



«Реал», конечно, сильнее, но всегда против таких соперников он сдержанно проводит первый тайм. Он никуда не несётся, не торопится, а уже во втором тайме реализует свои моменты. Примерно так всё и будет в этом матче, потому что «Альмерия» тоже вряд ли на «Реал» побежит.



Думаю, что «Альмерия» будет терпеть и защищаться. Мой прогноз – тотал второго тайма больше первого. Играть победу «Реала» совсем банально», — сказал Генич.



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