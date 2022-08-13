«Альмерия» — «Реал». Лучший клуб Европы даже не вспотеет

14 августа состоится матч 1-го тура испанской Примеры «Альмерия» – «Реал» Мадрид. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Альмерии» оценивается в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Почему «Реал» не испытает проблем в игре с «Альмерией».

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Примеры «Альмерия» — «Реал» Мадрид 14 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч Ла Лиги «Альмерия» – «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Испании «Альмерия» — «Реал» Мадрид (14.08.22)

Следующим в новом европейском футбольном сезоне возвращается чемпионат Испании. С пятницы по понедельник состоятся матчи 1-го тура. Удобно, что каждый из тройки главных фаворитов турнира — «Барселона», «Реал» и «Атлетико» — сыграют в разные дни. Воскресенье — время команды Карло Анчелотти, которая отправится в Альмерию, где на стадионе «Эстадио Медитерранно» постарается обыграть одноимённую команду. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск.

«Альмерия» возвращается в элиту испанского футбола после семи лет выступлений в Сегунде. И снова у скромного клуба неясные перспективы, ведь ранее он больше двух сезонов в Примере не задерживался, регулярно ведя борьбу за выживание. Что интересно, в прошлом сезоне клуб выиграл второй дивизион, но смог обойти главного конкурента «Вальядолид» лишь по дополнительным показателям.

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Хотя во многом красно-белые действительно могут быть довольны своей трансферной работой. Во-первых, пока не ушёл никто из лидеров. Главным образом это касается лучшего бомбардира прошлого сезона форварда Умара Садика – на счёту нигерийца 18 голов и 12 передач в 36 матчах Сегунды. Какое-то время на него претендовала дортмундская «Боруссия», но пока лидер на месте.

Во-вторых, «Альмерия» серьёзно укрепилась. У этой команды 10 новичков, за которых в совокупности скромный клуб заплатил € 19 млн. В центр обороны пришёл 18-летний бразилец Кайки, на правом фланге теперь играет Алехандро Поцо из «Севильи», в центре поля Ги Гедеш, а в нападении Марко Милованович. Кроме того, свободным агентом подписан опытный голкипер Фернандо Пачеко.

Безусловно, столь яркое пополнение состава поможет команде в борьбе на дистанции. Однако сейчас у главного тренера Руби могут быть проблемы с сыгранностью, ведь многие из новичков рассматриваются сразу в старт. Также вероятность потери кого-то из лидеров полностью не исключена, до завершения трансферного окна может произойти ещё много событий.

Предсезонную подготовку «Альмерия» не провалила, но похвастаться какими-либо впечатляющими результатами она не может. В шести товарищеских матчах футболисты одержали три победы и допустили три поражения, но важно сделать акцент на уровне соперников. Выигрывали хозяева у представителей низших лиг, а проигрывали равным соперникам – «Кордобе» и «Гранаде».

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«Реалу», в свою очередь, сейчас беспокоиться не о чем. Он начинает сезон в статусе не только лучшего клуба Испании, но и лучшего во всей Европе. В прошлом сезоне «сливочные» не оставили никому из конкурентов шансов в чемпионате Испании. От «Барселоны» отрыв был в 13 очков. Триумф в Лиге чемпионов дополнительного обсуждения не требует, а в прошедшую среду удалось выиграть рекордный Суперкубок Европы.

Матч с «Айнтрахтом» стал первым официальным для мадридцев в новом сезоне, но зрелищным он не получился. Подопечные Анчелотти довольно буднично и на средних скоростях обыграли своего соперника – голы Давида Алабы и Карима Бензема принесли победу. Однако самым полезным исполнителем стал опорник Каземиро. После такой игры даже не приходится говорить о какой-либо усталости, в Альмерию чемпион отправляется без проблем.

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По большому счёту сейчас главной угрозой для «Реала» может быть не соперник, а собственное самоуспокоение. Нередко после больших побед команда Анчелотти сбавляла обороты в новом сезоне. Тем не менее сенсации в 1-м туре с новичком элиты ждать не приходится. У мадридцев девять побед в 12 очных играх с «Альмерией», и они отлично играют на выезде — в прошлом сезоне стали с отрывом лучшей гостевой командой Примеры.

В матче со столь очевидным аутсайдером на старте сезона «Реал» не ошибался очень давно. В прошлом сезоне выиграл пять из шести матчей у команд из подвала таблицы с разницей в два и более мяча. Также убедительные показатели с соперниками, получившими повышение в классе. В шести играх с новичками «Реал» добыл три разгромные победы.

Таким образом, в первом матче сезона можно поверить в уверенную победу чемпиона. Вариант Ф2 (-1.5) идёт с коэффициентом 2.15. В 12 последних матчах «Реала» в чемпионате Испании такая ставка сыграла семь раз, но всегда с представителями низа таблицы или новичками. Для полноценной сенсации в игре лучшего клуба Европы ещё, очевидно, не время.

Прогноз и ставка на матч 1-го тура Ла Лиги «Альмерия» — «Реал» 14 августа 2022 года

В далёком 2008 году «Альмерия» одержала одну из самых ярких побед в своей истории – в домашнем матче был обыгран мадридский «Реал» с Гути, Раулем, Касильясом и другими звёздами первой величины, а победный гол за хозяев забил Альваро Негредо. С тех пор прошло слишком много времени, «Альмерия» больше не побеждала в таких матчах, да и не встречалась с «Реалом» семь лет. Сейчас красно-белые вернулись в Примеру, но снова без особых перспектив.

Они обновили состав, пока не потеряли никого из лидеров, но для построения боеспособной команды на уровне элиты потребуется время. Однако его нет, ведь в 1-м туре придётся принимать чемпиона страны. «Реал» начал сезон с триумфальной победы в Суперкубке Европы, но в 1-м туре Ла Лиги от него ждут большего. В прошедшем сезоне мадридцы стали лучшей гостевой командой лиги и уверенно разбирались с представителями низа таблицы. Сейчас стоит поверить в продление серии.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.15.

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