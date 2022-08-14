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«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Спартак» — «Сочи»: прогноз Кузьмича на игру 5-го тура РПЛ в Москве

«Спартак» — «Сочи»: прогноз Кузьмича на игру 5-го тура РПЛ в Москве
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Популярный болельщик «Спартак» и блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в рамках 5-го тура РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 2.65.

«Будем обсуждать следующий матч «Спартака», который примет «Сочи». Недолго думал, какую ставку брать на этот матч.

«Спартак» активно играет в атаке. Команда Абаскаля хорошо играет впереди. Есть Соболев, который не сумел забить в последнем матче, причём очень расстроился из-за этого. Он сам говорил, что позорно не реализовывать такие моменты, поэтому я думаю, что он будет рвать и метать и очень стараться.

Есть Промес и Миша Игнатов, который блестяще вышел на замену. Он забил гол в матче с «Уралом» и успел сделать четыре передачи, которые могли бы стать голевыми. Насколько я знаю, он очень зол за то, что так много времени просидел на банке. Думаю, что не менее здорово покажет себя в матче с «Сочи».

«Сочи» сейчас ослаблен. Без Родригао и Кассьерры команда продолжает искать себя. «Сочи» пока пропускал в каждом матче, а «Спартак» забивал в каждой игре, поэтому я предлагаю выделить ставку на индивидуальный тотал «Спартака» больше двух за 2.65», — сказал Кузьмич.

Прогноз с коэффициентом 3.38 на матч «Спартак» — «Сочи».

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