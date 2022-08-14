«Спартак» — «Сочи»: прогноз Кузьмича на игру 5-го тура РПЛ в Москве

Популярный болельщик «Спартак» и блогер Кузьмич дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» в рамках 5-го тура РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 2 за 2.65.
«Будем обсуждать следующий матч «Спартака», который примет «Сочи». Недолго думал, какую ставку брать на этот матч.
«Спартак» активно играет в атаке. Команда Абаскаля хорошо играет впереди. Есть Соболев, который не сумел забить в последнем матче, причём очень расстроился из-за этого. Он сам говорил, что позорно не реализовывать такие моменты, поэтому я думаю, что он будет рвать и метать и очень стараться.
Есть Промес и Миша Игнатов, который блестяще вышел на замену. Он забил гол в матче с «Уралом» и успел сделать четыре передачи, которые могли бы стать голевыми. Насколько я знаю, он очень зол за то, что так много времени просидел на банке. Думаю, что не менее здорово покажет себя в матче с «Сочи».
«Сочи» сейчас ослаблен. Без Родригао и Кассьерры команда продолжает искать себя. «Сочи» пока пропускал в каждом матче, а «Спартак» забивал в каждой игре, поэтому я предлагаю выделить ставку на индивидуальный тотал «Спартака» больше двух за 2.65», — сказал Кузьмич.
Прогноз с коэффициентом 3.38 на матч «Спартак» — «Сочи».
Где покажут матч «Спартак» — «Сочи».
Виктор Гусев дал прогноз на матч «Спартак» — «Сочи».
Бубнов разобрал победу «Зенита» над ЦСКА.
Соболев: в «Спартаке» от любви до ненависти — один шаг.
Миранчук трогательно поблагодарил за поддержку после дебюта в «Торино».
Федотов прокомментировал отменённый гол ЦСКА в ворота «Зенита».
- 14 августа 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:45
-
08:00
-
07:00
-
06:27
-
06:00
-
05:45
-
05:02
-
04:34
-
03:56
-
03:21
-
02:42