«Пюник» — «Шериф»: квалификация Лиги Европы, прямой эфир, ставки и коэффициенты

18 августа в Армении пройдёт первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Пюник» — «Шериф». Начало встречи запланировано на 20:00 мск.



Прогноз на матч «Пюник» — «Шериф» с коэффициентом 7.10.



Матч состоится на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.



Эксперты оценивают шансы действующего чемпиона Молдавии чуть выше: поставить на победу «Шерифа» предлагают с коэффициентом 2.34. Успех «Пюника» оценивается аналитиками в 3.30. Поставить на ничью можно за 3.24.



Аналитики не ждут от команд высокой результативности: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.64, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.38.



На гол «Пюника» дают коэффициент 1.51, а гол «Шерифа» оценивается в 1.32. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.98, а на гол в каждом тайме — за 1.90.

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