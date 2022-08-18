«Ростов» — «Сочи». Семь голов в одном матче — разминка для Валерия Карпина

В прошлом туре ростовчане обыграли «Нижний Новгород» со счётом 4:3. С сочинцами тоже будет жарко!

20 августа состоится матч 6-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Ростов»: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех сочинцев оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.45.

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Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи» 20 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 6-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.91. Если забьёт «Ростов», сыграет коэффициент 1.26. Гол «Сочи» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи» (20.08.2022)

Где не бывает скучно в последних матчах Российской Премьер-Лиги, так это во встречах с участием «Ростова» и «Сочи». Команды не всегда радуют своих болельщиков победами, но обычный зритель получает массу положительных эмоций от ярких игр с большим количеством забитых мячей. Постараемся предположить, какое шоу устроят клубы в очном матче, если только в последней встрече ростовчан арбитр семь раз зафиксировал взятие ворот.

В минувшем туре «Ростов» выдал огненный матч с «Пари НН». Подопечные Валерия Карпина взяли верх над соперником со счётом 4:3. Стоит отметить высокий уровень реализации голевых моментов ростовчанами — каждый из четырёх ударов, пришедшихся в створ, завершился взятием ворот. Учтём для выбора ставки умение жёлто-синих создавать опасные моменты в штрафной площади соперника.

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Стоит признать, что «Ростов» попал в «десятку» с приглашением бывшего футболиста «Краснодара» Уткина. Он органично встроился в командный механизм, и тактическая схема ростовчан сразу же стала приносить результат. По итогам пяти туров подопечные Валерия Карпина расположились на третьей строчке турнирной таблицы. Важный факт — они не потерпели ни одного поражения.

Отдельного упоминания заслуживает пара форвардов Николай Комличенко — Дмитрий Полоз. Нападающие демонстрируют полное взаимопонимание на футбольном поле. Комличенко выполняет роль центрального нападающего, а универсал Полоз по заданию тренера достаточно полезно закрывает позицию вингера, иногда выдвигаясь вторым нападающим. Комличенко записал на свой счёт четыре гола, и трижды ворота соперников поразил Полоз.

Под управлением главного тренера национальной команды «Ростов» вышел на новый уровень понимания игры. Футболисты достаточно легко меняют структуру прессинга по ходу встречи и умеют перестраиваться в разные формации. В большинстве случаев Карпин использует построение с четвёркой в обороне, но при необходимости жёлто-синие без особой потери в качестве игры переходят на вариант с тремя центральными защитниками.

Тем не менее к оборонительным порядкам «Ростова» есть претензии. Ошибок в действиях молодых игроков хватает, например, в минувшем туре они позволили «Пари НН» регулярно атаковать владения голкипера Сергея Песьякова из убойных позиций. Нижегородцы хорошенько потрепали гостей — нанесли 14 ударов по воротам, из которых три привели к забитым мячам. Для нашего прогноза важная деталь — проблемы в защите у ростовчан.

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Несмотря на потерю перед стартом сезона Кассьерры в линии атаки, в «Сочи» остались весьма квалифицированные исполнители. Но главная опасность воротам соперника исходит прежде всего от линии полузащиты. Лидер клуба Кристиан Нобоа обрёл вторую молодость и не только успевает отрабатывать в опорной зоне, но и весьма полезен при подключении в атаку. На счету центрального хавбека три забитых мяча и один результативный пас.

Не отстаёт от капитана и Артур Юсупов. 32-летний полузащитник за счёт опыта умеет выбрать позицию и регулярно тревожит голкиперов противника дальними ударами. Тренерскому штабу «Ростова» предстоит поломать голову, как нейтрализовать сильный козырь «Сочи». Тем не менее не обходится игра подопечных Вадима Гаранина и без ошибок, хотя тренер не стал полностью ломать рабочую схему, которая досталась ему по наследству от Владимира Федотова.

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Стоит отметить, что потеря центрального защитника Родриго сказалась на надёжности обороны гостей. В играх с сильными соперниками линия защиты сочинцев трещит по швам. Достаточно вспомнить поражения от ЦСКА и «Спартака» с одинаковым счётом 0:3. Пока Гаранину не удалось полностью компенсировать уход бразильского футболиста. Весьма вероятно, под давлением мастеровитого нападения жёлто-синих редуты «Сочи» дрогнут, и это приведёт к пропущенным мячам.

История очных встреч состоит из шести матчей. Одна победа в активе «Ростова», в четырёх играх успех праздновали футболисты «Сочи», и одна встреча завершилась ничейным исходом. Стоит отметить, что однажды соперники выдали сумасшедший результат 10:1. С таким уникальным счётом победа досталась сочинцам летом 2020-го. Дело в том, что из-за ковидных ограничений жёлто-синие привезли на игру молодёжный состав.

Соперники в текущем чемпионате демонстрируют яркую игру с большим количеством голов. В каждой встрече «Сочи» забивается минимум три мяча, а у ростовчан таких матчей набралось три из пяти. Клубы входят в первую пятёрку по набранным очкам. Весьма вероятно, что порадуют болельщиков яркой и результативной игрой. На наш взгляд, стоит изучить ставку «тотал больше 2.5 гола и обе команды забьют» за коэффициент 2.18.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Сочи» 20 августа 2022 года

Будущие соперники входят в число лидеров РПЛ. «Ростов» и «Сочи» в каждой встрече создают большое количество голевых моментов, которые регулярно воплощают в забитые мячи за счёт индивидуального мастерства игроков атакующей линии. Не стоит забывать об ошибках, которые часто допускают защитные порядки ростовчан и сочинцев. Весьма вероятно, подопечные харизматичных тренеров порадуют зрителей результативной игрой с голами в ворота каждой из команд.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе команды забьют за коэффициент 2.18.

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