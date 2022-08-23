«Виктория Пльзень» — «Карабах»: прогноз Дмитрия Артёмова на игру отбора Лиги чемпионов

Профессиональный каппер Дмитрий Артёмов дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Карабах».



Ставка: победа «Карабаха» по угловым с форой (+2) за 1.66.



«Я бы предлагал тут чуть ли не по равной фору (0).

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Почему? «Виктория» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов выиграла всего один матч из пяти по корнерам, подавая в среднем 4,2 угла, а позволяя 4.8. «Карабах» же в текущем розыгрыше выиграл все свои семь игр по угловым, подавая в среднем семь корнеров, а позволяя своему сопернику лишь 3,29.

Если углубиться и в прошлый сезон еврокубков, то «Карабах» вообще имеет баланс 21 плюс из 21-го по нашей ставке. При этом он выиграл 19 матчей по углам, одна ничья и один проигрыш 1-2.



Первый их матч закончился со счётом 0:0 по голам, поэтому не понимаю, почему «Виктория» идёт таким явным фаворитом по угловым, ведь атаковать нужно и «Карабаху» в том числе», — сказал Артёмов.

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