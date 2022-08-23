«Виктория Пльзень» — «Карабах»: квалификация Лиги чемпионов, 23 августа, смотреть онлайн

23 августа пройдёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Виктория Пльзень» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
Почему киевское «Динамо» не попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.
Игра состоится на стадионе «Дусан Арена» в Чехии. В первом матче команды не смогли определить победителя — 0:0.
Эксперты отдают предпочтение «Виктории»: поставить на победу чешского клуба можно с коэффициентом 2.10. Успех «Карабаха» идёт за 3.90. Ставки на ничью по итогам 90 минут принимаются за 3.20.
Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26.
Если забьёт «Виктория», сыграет коэффициент 1.27. Гол «Карабаха» идёт с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.
Проход «Виктории» оценён в 1.56, итоговый успех «Карабаха» доступен за 2.52.
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