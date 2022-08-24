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ПСВ — «Рейнджерс»: ставка Ивана Млечного на матч отбора Лиги чемпионов

ПСВ — «Рейнджерс»: ставка Ивана Млечного на матч отбора Лиги чемпионов
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Рейнджерс».

Ставка: ТБ 2.5 гола в матче за 1.78.

«Тут всё просто. Команды первый матч сыграли с верховым тоталом, все матчи в своих чемпионатах они играют с верховым тоталом, очень много атакуют, играя без обороны, поэтому здесь очевидный тотал больше 2.5», — сказал Млечный.

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