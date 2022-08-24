ПСВ — «Рейнджерс»: прогноз Павла Кириченко на игру квалификации Лиги чемпионов

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч квалификации Лиги чемпионов ПСВ – «Рейнджерс».
Ставка: ТБ 18.5 удара по воротам за 1.30.
«Очень яркая афиша оправдала ожидания уже в первой игре — в Шотландии сыграли 2:2. Планку в 19.5 удара команды суммарно пробивали в 11 матчах из 13 в этом сезоне. В обоих матчах ПСВ с «Монако» такой тотал ударов без большого запаса, но пробивали. Чтобы не дойти за матч до 20 ударов в сторону ворот (считаются все удары — в створ, мимо ворот и даже заблокированные), нужно сыграть совсем уныло. В такой матч в Эйндховене не особо верится. За последние 20 домашних матчей ПСВ всего два раза предложенный тотал не пробивался», — сказал Кириченко.
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