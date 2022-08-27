«Факел» — «Спартак»: эксперты назвали фаворита матча 7-го тура РПЛ

Сегодня, 27 августа, состоится матч 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак». Начало – в 17:30 мск.

Почему «Факел» горько пожалеет о провокации болельщиков «Спартака».

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Спартак»: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 56% вероятности.

Успех воронежцев оценивается в 4.40 — 22% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.95.



Букмекеры также предполагают, что игра 7-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.14.

Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.43. Гол «Спартака» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

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