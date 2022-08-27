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Названы шансы Дзюбы забить во втором матче подряд за «Адана Демирспор»

Названы шансы Дзюбы забить во втором матче подряд за «Адана Демирспор»
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Умраниеспор». Начало игры — в 21:45 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аданы Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Умраниеспора» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.30.

Букмекеры уверены, что матч «Адана Демирспор» — «Умраниеспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Если забьёт Артём Дзюба, сыграет коэффициент 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Сделать ставку на хет-трик россиянина в матче можно с коэффициентом 21.20 — 4% вероятности.

Напомним, что в дебютной игре с «Фенербахче» Дзюба отметился голом, но его новый клуб проиграл со счётом 2:4.

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