Названы шансы Дзюбы забить во втором матче подряд за «Адана Демирспор»

Сегодня, 27 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Умраниеспор». Начало игры — в 21:45 мск.
Черчесов рассказал, как поздравил Дзюбу два раза за один день.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аданы Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Умраниеспора» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.30.
Букмекеры уверены, что матч «Адана Демирспор» — «Умраниеспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.
Если забьёт Артём Дзюба, сыграет коэффициент 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Сделать ставку на хет-трик россиянина в матче можно с коэффициентом 21.20 — 4% вероятности.
Напомним, что в дебютной игре с «Фенербахче» Дзюба отметился голом, но его новый клуб проиграл со счётом 2:4.
Семак подробно рассказал о своих отношениях с Дзюбой.
Названа ожидаемая зарплата Захаряна в «Челси».
Никифоров: может, Абаскаль недоволен нынешними нападающими «Спартака».
Баженов: Россия — не лучший вариант для Кейта Бальде.
Точилин рассказал о состоянии Нобоа после несостоявшегося перехода в ЦСКА.
ЭСК признала ошибку судьи, засчитавшего гол «Зенита» в ворота «Торпедо».
- 27 августа 2022
-
08:15
-
07:30
-
07:11
-
06:45
-
06:24
-
06:00
-
05:32
-
04:46
-
03:57
-
03:04
-
02:21
- 26 августа 2022
-
20:38
-
19:27
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:24
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:37
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:22
-
04:37
-
02:58