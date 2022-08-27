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Эксперты оценили шансы «Арсенала» остаться единоличным лидером АПЛ

Эксперты оценили шансы «Арсенала» остаться единоличным лидером АПЛ
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Фулхэм». Начало – в 19:30 мск.

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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31, что приблизительно равно 76% вероятности. Успех «Фулхэма» оценивается в 9.40 — 10% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» – «Фулхэм» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

Перед стартом 4-го тура «Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, оторвавшись от «Манчестер Сити» на два очка. В случае победы подопечные Микеля Артеты сохранят единоличное первое место в турнирной таблице.

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