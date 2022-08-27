Эксперты оценили шансы «Арсенала» остаться единоличным лидером АПЛ

Сегодня, 27 августа, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Фулхэм». Начало – в 19:30 мск.
Агент предложил Криштиану Роналду двум итальянским клубам.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31, что приблизительно равно 76% вероятности. Успех «Фулхэма» оценивается в 9.40 — 10% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 5.90.
Букмекеры считают, что матч «Арсенал» – «Фулхэм» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.
Перед стартом 4-го тура «Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, оторвавшись от «Манчестер Сити» на два очка. В случае победы подопечные Микеля Артеты сохранят единоличное первое место в турнирной таблице.
Президент «Марселя» оценил вероятность перехода Криштиану Роналду.
Названа ожидаемая зарплата Захаряна в «Челси».
«Спартак» объявил о переходе воспитанника «Барселоны».
Судьи ошибочно засчитали второй гол «Зенита» в ворота «Торпедо».
Черчесов — о Дзюбе: нелегко месяц тренироваться в гордом одиночестве.
- 27 августа 2022
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
07:11
-
06:45
-
06:24
-
06:00
-
05:32
-
04:46
-
03:57
-
03:04
-
02:21
- 26 августа 2022
-
20:38
-
19:27
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:24
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:37
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:24
-
06:00
-
05:22