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«Факел» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч 7-го тура чемпионата России

«Факел» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч 7-го тура чемпионата России
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч чемпионата России «Факел» — «Спартак».

Почему «Факел» горько пожалеет о провокации болельщиков «Спартака».

Ставка: победа «Спартака» в один гол за 3.62.

«Я считаю, что сегодня встреча в Воронеже, где «Факел» принимает московский «Спартак», станет одним из наиболее интересных противостояний тура.

Подопечные Гильермо Абаскаля постараются встать на путь успеха – после поражения столичная команда приложит максимум усилий, чтобы обыграть новичка Российской Премьер-Лиги, у которого пока нет ни единой победы. Тем не менее у хозяев четыре балла после шести игр и 14-е место.

На счету красно-белых 13 очков и первое фиаско в последнем туре в дуэли с «Динамо». В этом матче я отдам предпочтение «народной команде» — вокруг «Факела» слишком много шума, весь город поддерживает клуб, но пока не хватает опыта и мастерства. Лёгкого успеха я не жду, при этом надеюсь, что гости сумеют увезти три балла.

Моя ставка — победа «Спартака» в один гол за 3.62».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Факел» — «Спартак».

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