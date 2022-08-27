«Пари Нижний Новгород» – «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» – «Динамо».
Прогноз с коэффициентом 5.40 на матч «Пари НН» — «Динамо».
Ставка: «Пари Нижний Новгород» забьёт во втором тайме за 2.20.
«Пари Нижний Новгород» в прошлом туре одержал первую победу — на выезде обыграл «Урал». Важные очки набрала команда Галактионова. Достаточно неплохой, боеспособный состав у нижегородцев. А динамовцы пока что идут без поражений в этом сезоне. Только три команды могут этим похвастать — также «Зенит» и «Ростов».
Динамовцы достаточно много сил и эмоций оставили в матче со «Спартаком». Понятно, что на «Пари» будет несколько другой настрой. В прошлом сезоне «Динамо» помучилось с этим соперником: дома вообще проиграли команде Кержакова (1:2), в гостях победили с минимальным счётом с помощью автогола. Но сейчас динамовцы мало пропускают — всего четыре мяча за шесть туров, при этом все во втором тайме. А «Пари Нижний Новгород» забил восемь, и из них только один, если я не ошибаюсь, в первой половине.
Здесь я всё-таки предположу, что хозяева забьют во втором тайме. Можно рискнуть за хороший коэффициент 2.20. У «Пари» неплохая скамейка. Люди, выходящие с неё, рвут и мечут, пытаясь себя проявить. Тот же Сулейманов или Юлдошев. Тут уже зависит от тактики и выбора Галактионова.
Статистика подталкивает к ставке на гол «Пари Нижний Новгород» во второй половине. Динамовцы, как я сказал, тоже только во вторых таймах пропускают».
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