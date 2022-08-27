«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АЛП

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».
Почему «МЮ» ждёт провал в матче с «Саутгемптоном».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.80.
«Саутгемптон» начал сезон с поражения от лондонского «Тоттенхэма» (1:4), однако потом стабильно пополнял копилку. Победу над «Лестером» (2:1) точно можно занести в актив, да и против «Лидса» (2:2) на выезде команда смотрелась очень даже здорово, заслуживая большего.
На мой взгляд, «святым» в этот раз будет тяжелее. Да, они играют на домашнем стадионе, но разница в классе всё-таки будет ощущаться. К тому же одному крепкому противнику они уже уступили без каких-либо шансов. Жду похожего сценария.
«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт за очень долгое время, ведь коллективы подобного уровня редко проигрывают в двух первых турах. Манкунианцы не смогли справиться с относительно скромными «Брайтоном» (1:2) и «Брентфордом» (0:4), зато удивили всех с «Ливерпулем» (2:1).
Думаю, пора брать победу «красных дьяволов». Они определённо обладают исполнителями высокого класса и потихоньку будут догонять конкурентов. Плюс ко всему победа в дерби с «Ливерпулем» добавит уверенности».
Агент предложил Криштиану Роналду двум итальянским клубам.
Президент «Марселя» оценил вероятность перехода Криштиану Роналду.
Названа ожидаемая зарплата Захаряна в «Челси».
«Спартак» объявил о переходе воспитанника «Барселоны».
Судьи ошибочно засчитали второй гол «Зенита» в ворота «Торпедо».
Черчесов — о Дзюбе: нелегко месяц тренироваться в гордом одиночестве.
- 27 августа 2022
-
13:30
-
12:45
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
09:45
-
09:00
-
08:15
-
07:30
-
07:11
-
06:45
-
06:24
-
06:00
-
05:32
-
04:46
-
03:57
-
03:04
-
02:21
- 26 августа 2022
-
20:38
-
19:27
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:24
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:00
-
12:37
-
12:00