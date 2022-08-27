«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АЛП

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».

Почему «МЮ» ждёт провал в матче с «Саутгемптоном».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.80.

«Саутгемптон» начал сезон с поражения от лондонского «Тоттенхэма» (1:4), однако потом стабильно пополнял копилку. Победу над «Лестером» (2:1) точно можно занести в актив, да и против «Лидса» (2:2) на выезде команда смотрелась очень даже здорово, заслуживая большего.



На мой взгляд, «святым» в этот раз будет тяжелее. Да, они играют на домашнем стадионе, но разница в классе всё-таки будет ощущаться. К тому же одному крепкому противнику они уже уступили без каких-либо шансов. Жду похожего сценария.



«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт за очень долгое время, ведь коллективы подобного уровня редко проигрывают в двух первых турах. Манкунианцы не смогли справиться с относительно скромными «Брайтоном» (1:2) и «Брентфордом» (0:4), зато удивили всех с «Ливерпулем» (2:1).



Думаю, пора брать победу «красных дьяволов». Они определённо обладают исполнителями высокого класса и потихоньку будут догонять конкурентов. Плюс ко всему победа в дерби с «Ливерпулем» добавит уверенности».

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