«Трактор» — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Челябинске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Северсталь».



Ставка: победа «Трактора» за 1.79.



«После ухода легионеров и невнятной селекции у «Трактора» будут проблемы с атакой. Но в матче с командой Разина это не проявится. «Северсталь» сама играет и другим даёт, а по сумме мастерства челябинцы всё равно сильнее.

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Да, Череповец хорошо готов физически, будет бегать на приличных скоростях. Но для тактической модели Гатиятулина это вряд ли станет проблемой – главный тренер уральцев любит и умеет играть «от печки».



Не сомневаюсь в победе хозяев, а вот особо результативного хоккея не жду. Всё будет достаточно сдержанно и скучновато, пять голов на двоих – максимум.

Выбираю ставку — победа «Трактора» в основное время», — сказал Плющев.

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