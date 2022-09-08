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«Цюрих» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

«Цюрих» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги Европы сезона-2022/2023 «Цюрих» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.90.

«Понятно, что «Арсенал» не будет играть в Швейцарии сильнейшим составом, но проблема для «Цюриха» в том, что от ближайшего резерва «канониров» можно отхватить даже сильнее. У Артеты сейчас сильная скамейка, каждый из обитателей которой стремится проявить себя при любом удобном случае. Думаю, что стартовый матч в Лиге Европы — удобный момент для этого, так что игроки вроде Нкетиа и Маркиньоса должны сыграть на максимуме. Ну а те, кто добавится к ним из основы, помогут.

Ещё больше прогнозов на Лигу Европы — здесь.

«Цюрих» оставил все силы в прошлом сезоне, когда сенсационно для многих выиграл чемпионат. С тех пор команду покинули основные игроки линии нападения, Гнонто и Сисай, и это в том числе сказывается на результатах. Ноль побед в семи турах и 16 пропущенных мячей», — сказал Петросьян.

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